Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Wegen Handynutzung rote Ampel übersehen+++

Oldenburg (ots)

+++Wegen Handynutzung rote Ampel übersehen+++ Am späten Donnerstag kommt es gegen 19.15 Uhr in Apen, im Kreuzungsbereich "Aperberger Straße/Hauptstraße" zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Ein in Richtung Apen-Ortsmitte fahrender 39jähriger PKW BMW-Fahrer aus Apen will die Kreuzung bei, wie Zeugen bestätigen, grüner Ampel passieren und stößt im Kreuzungsbereich mit einem in Richtung Ocholt fahrenden PKW VW zusammen. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme werden die Beamten durch unabhängige Zeugen darauf hingewiesen, dass der VW-Fahrer, ein 33jähriger aus Vreschen-Bokel, offensichtlich aufgrund der Nutzung seines Mobiltelefons, die rote Ampel übersehen hat. Den Unfallverursacher erwartet nun ein ein hohes Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Wie die Versicherung, die den Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro begleichen muss, das Verhalten des Unfallverursachers bewertet, ist nicht bekannt.

