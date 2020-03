Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Werkzeuge und Computer entwendet +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch wurden der Polizei Oldenburg zwei Autoaufbrüche gemeldet: Zwischen Dienstagabend (22 Uhr) und Mittwoch gegen 7 Uhr schlugen Unbekannte auf einem Parkplatz am Pferdemarkt die Scheibe in der Beifahrertür eines Ford Transporters ein und durchwühlten das Handschuhfach. Anschließend schlugen sie die Heckscheibe ein und öffneten das Fahrzeug. Die Täter flüchteten schließlich mit einer Bohrmaschine sowie einem Akkuschrauber. (277202)

Am Mittwoch zwischen 18.30 und 19 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines VW Golf ein, der auf einem Parkplatz in der Straße Im Technologiepark abgestellt war. Die Diebe griffen sich einen Laptop und flüchteten. (280829)

Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Nummer 0441/790-4115 erreichbar.

