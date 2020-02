Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Spontankundgebung in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 05.02.2020, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, fand in Greifswald eine Spontankundgebung unter dem Motto "Kein Schulterschluss mit Faschisten" statt. Anlass war das Ergebnis der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Aufgerufen zu dieser Aktion hatten die JUSOS Vorpommern-Greifswald. In der Gützkower Straße vor einer Gaststätte trafen sich ca. 50 Personen und teilten ihre Meinung zu dieser Wahl auf Plakaten und Bannern mit. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Polizeibeamte des Greifswalder Polizeihauptreviers und der Bereitschaftspolizei M/V begleiteten die Versammlung. Grund zum Einschreiten gab es nicht.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell