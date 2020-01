Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fehndorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Fehndorf (ots)

Gestern kam es gegen 15:50 Uhr auf der Großen Straße in Haren (OT Fehndorf) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine weitere Person lebensgefährlich verletzt wurden. Ein VW war mit auf der Großen Straße aus Fehndorf kommend in Richtung Altenberge unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kommt der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Ersthelfer waren vor Ort und benachrichtigten die Rettungskräfte. Der Fahrer verstirbt infolge seiner Verletzungen trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wird lebensgefährlich verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell