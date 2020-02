Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Weiterfahrt untersagt

Zell am Harmbersbach (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Haslach wurde am Donnerstagabend in der Hindenburgstraße einem 16 Jahre alten Rollerfahrer zum Verhängnis. Im Zuge der genaueren Überprüfung kurz vor 22 Uhr stellten die Ermittler fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen am Lenker seines Zweirades gesessen haben dürfte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. /ya

