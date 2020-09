Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung

Adenbach (ots)

Zehn Säcke und zwei Kartons mit Müll sind am Samstagmorgen auf dem Feldweg zum Brucherhof gefunden worden. In den Behältnissen befand sich überwiegend Papier und diverse Essensreste. Wann der Müll unberechtigt abgeladen wurde, lässt sich derzeit noch nicht näher bestimmen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell