Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unbekannter belästigt 14-Jährige - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine 14-Jährige sexuell belästigt haben soll ein Unbekannter am Donnerstag, 27.08.2020, gegen 15 Uhr in Grenzach-Wyhlen. Zeugenaussagen zufolge ereignete sich der Vorfall in der südöstlichen Verlängerung der Rheinallee nahe des Freibades Grenzach-Wyhlen. Der Unbekannte verließ anschließend auf einem Mountainbike die Örtlichkeit in Richtung Freibad. Er wird wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 30-40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, festere Figur mit Bauchansatz - Hautfarbe bräunlich, evtl. indischer Abstammung, braun-graue Haare - sprach vermutlich mit schweizerischem Akzent - trug ein Radfahreroutfit mit schwarzer Radlerhose und schwarz-braunem Oberteil, schwarze Sportschuhe, kein Helm - Beim Fahrrad handelte es sich um ein silbergraues Mountainbike mit blauer Aufschrift.

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-500. Zeugenaussagen zufolge soll der Unbekannte im Bereich der Tatörtlichkeit weitere Personen angesprochen haben, darunter eine Joggerin und eine Rheinschwimmerin. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell