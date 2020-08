Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfallflucht schnell geklärt

Am 27.08.2020, 15.45 Uhr, kollidierte ein Pkw-Lenker beim Rückwärtsausparken in der Friedhofstrasse in Titisee-Neustadt, mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vorfall beobbachten und notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges.

Durch die eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen und die sehr aufmerksame Zeugin konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beziffert sich auf ca. 1.000,00 EUR.

