POL-FR: Kenzingen: Brandstiftung an Holzhaufen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.08.20, gegen 17.20 Uhr und am Donnerstag, 27.08.20, gegen 16.20 Uhr, musste die Feuerwehr Kenzingen jeweils zu einem Brand eines Holzstapels ausrücken. Der Holzstapel befindet sich am Roßleiteweg, am Einfahrtsbereich zum Weingut Ritter.

Aufgrund der gleichgelagerten Fälle geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben oder Hinweise zum Brandstifter geben können.

