Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Freiburg (ots)

Mit einer lauten Explosion hatten heute Morgen, um 04.45 Uhr unbekannte Täter einen Geldautomaten in Schallstadt-Mengen gesprengt. Die Wucht der Explosion hat den SB-Automatenraum, sowie den darin befindlichen Geldautomaten schwer beschädigt. So gelang es der Täterschaft an die Geldkassetten des Automaten zu gelangen und mit einem hochmotorisierten Fahrzeug, evtl. einem Pickup, unerkannt zu entkommen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell