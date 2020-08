Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Entwendeter Wohnwagen nach Verfolgung in Frankreich sichergestellt

Freiburg (ots)

Heute Morgen, gegen 02.45 Uhr wurde ein auf einem Firmengelände in Teningen abgestellter Wohnwagen durch unbekannte Täter entwendet.

Aufgrund des im Wohnwagen installierten Alarm- und GPS-Systems, konnte der Diebstahl recht schnell bemerkt und der Wohnwagen, sowie die Täter, auf der Flucht geortet werden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch das Polizeipräsidium Offenburg beteiligt war, gelang es der Täterschaft die Grenze nach Frankreich zu passieren.

Das Lagezentrum des Polizeipräsidium Freiburg hatte durch den geschädigten Wohnwagenbesitzer zwischenzeitlich Zugriff auf die Positionsdaten des Wohnwagens erhalten. Über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei wurde die französische Gendarmerie verständigt und diesen die ständigen Positionen und Standorte der Täter mitgeteilt.

Nach über 140 Kilometer konnte der Wohnwagen in Frankreich, durch die französischen Polizeibehörden angetroffen und sichergestellt werden. Dies erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Täterschaft gerade in Begriff war französische Kennzeichnen am Wohnwagen zu montieren. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

