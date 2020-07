Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 462

Landkreis Rottweil) Zwei Auffahrunfälle auf der B 462 (28.07.2020)

B 462 / Dunningen-Rottweil (ots)

Gleich zweimal krachte es am heutigen Dienstag gegen 07.30 Uhr auf der B 462 im Bereich von Hochwald. Eine 21-jährige Daimler-Benz-Fahrerin musste aufgrund von Rückstau abbremsen, was eine hinter ihr fahrende 19-jährige VW-Lenkerin vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu spät erkannte und auffuhr. Ein hinter dem VW fahrender 19-Jähriger konnte seinen Citroen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ebenfalls auf. Die leicht verletzte VW-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW sowie der Daimler-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rottweil wurde die auslaufende Kühlflüssigkeit abgestreut. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

