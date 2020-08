Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Berauschende Rollerfahrt ohne Versicherungsschutz

Die Polizei stoppte am Mittwochabend einen Mann, der mit einem elektrisch betriebenen Tretroller auf öffentlicher Straße unterwegs war. Schnell stellte sich - wie öfters in solchen Fällen - heraus, dass der Mann für sein versicherungspflichtiges Fahrzeug nicht die entsprechende Versicherung abgeschlossen hatte. Ferner fiel den Beamten auf, dass er sehr wahrscheinlich unter Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln unterwegs war, was beim Führen von Kraftfahrzeugen in diesem Fall einen weiteren Straftatbestand erfüllt. Ein erster Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird über weitere Konsequenzen und auch möglicherweise über führerscheinrechtliche Folgen Ausschlag geben. Weil er auch illegale Betäubungsmittel bei sich hatte, wird ihm auch der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen des Polizeirevier Waldkirch dauern an.

