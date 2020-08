Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Cohngasse - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht in der Cohngasse - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich in der vergangenen Woche in der Cohngasse - Verbindungsstraße zwischen Turmstraße und Kirchstraße - ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Am letzten Donnerstag hatte eine Autofahrerin ihren schwarzen Mazda zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr in einer Parkbox abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie hinten links Beschädigungen fest. Der noch unbekannte Fahrer eines anderen Autos dürfte beim Ein- oder Ausparken gegen den Mazda gefahren sein. Die Beamten entdeckten daran weiße oder hellblaue Lackanhaftungen. Sie könnten vom verursachenden Fahrzeug stammen. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

