Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Neue Betrugsmasche an der Haustür - Seniorin lässt sich nicht reinlegen ++ Drogenkontrolle auf der Autobahn - 23-Jähriger gibt falschen Urin ab ++ 88-jähriger Autofahrer verstirbt im Krankenhaus ++

Rotenburg (ots)

Neue Betrugsmasche an der Haustür - Seniorin lässt sich nicht reinlegen

Basdahl. Resolut hat sich eine 86-jährige Frau am Montagmittag gegen einen mutmaßlichen Betrüger zur Wehr gesetzt. Der unbekannte Mann klingelte gegen 13.30 Uhr an der Haustür der Seniorin. Die Frau öffnete einen Spalt und hörte sich zunächst an, was der Fremde von ihr wollte. Er habe mit ihrem Neffen über den Modeschmuck der Frau gesprochen und sei bereit, ihn für eintausend Euro anzukaufen. Die 86-Jährige ließ sich keine Märchen auftischen und forderte den Mann auf, zu gehen. So einfach ließ sich der Fremde aber nicht wegschicken. Er sei bereit, den Schmuck für sie aus ihrem Schlafzimmer zu holen. Erst als die Seniorin ihre Aufforderung lautstark wiederholte, verließ der Unbekannte das Grundstück. Er wird als 45 bis 50 Jahre alter, mittelgroßer, kräftiger Mann beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Möglicherweise ist er in einen roten Lkw mit roter Plane und blauen Querstreifen eingestiegen und in Richtung Bremerhaven davongefahren. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/83123-0.

Drogenkontrolle auf der Autobahn - 23-Jähriger gibt falschen Urin ab

Bockel/A1. Mit falschem Urin hat ein 23-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag versucht, Beamte der Autobahnpolizei Sittensen zu täuschen und so eine Drogenfahrt zu verschleiern. Die Streifenbesatzung hatte den jungen Mann aus dem Landkreis Cuxhaven gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände des Aral-Parkplatzes am Rasthof Bockel kontrolliert. Die Polizisten erkannten bei ihm Anzeichen für Rauschgiftkonsum und boten ihm an, den Verdacht mit einem Urintest auszuräumen. Tatsächlich zeigte der erste Test ein Ergebnis ohne Drogenbefund an. Weil der Urin, den der 23-Jährige abgegeben hatte, jedoch zu kühl war und nicht die natürliche Körpertemperatur aufwies, ließen die Polizisten den Test wiederholen. Diesmal entsprach das Ergebnis den ersten Eindrücken der Beamten. Demnach hatte der Fahrer vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Später räumte der junge Mann regelmäßigen Drogenkonsum ein.

88-jähriger Autofahrer verstirbt im Krankenhaus

Fintel/Rotenburg. Der in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall an einem Wendehammer im Eurostrand schwer verletzte 88-jährige Autofahrer ist am Montag im Rotenburger Diakonieklinikum verstorben. Der Mann war am Donnerstagvormittag mit seinem Toyota auf kurzer Distanz in der Auffahrt eines Wohnhauses gegen einen Baum gefahren und hatte dabei schwere Verletzungen erlitten.

Polizei ermittelt jungen Getränkedieb

Rotenburg. Ein 17-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht im Verlauf des vergangenen Wochenendes in das Getränkelager des Edeka-Marktes an der Verdener Straße eingedrungen zu sein. Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann drei Kisten Leergut und eine volle Kiste Bier gestohlen haben dürfte. Ob er für eine zurückliegende Tat an gleicher Stelle verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. In diesem Fall musste ein Täter den Diebstahl einer Kiste mit Limonade abbrechen, weil er gestört wurde.

Taschendiebe im Discounter

Sittensen. Ein älteres Ehepaar ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Ein unbekannter Täter hatte die 80-jährige Frau zunächst abgelenkt. Sein Komplize nutzte den Moment und nahm das blaue Lederportemonnaie aus ihrer Handtasche im Einkaufswagen. Darin befanden sich neben Bargeld auch eine Bankkarte und der Führerschein der Frau.

Radfahrer kollidiert mit parkendem Transporter

Rotenburg. Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen in der Nödenstraße bei einem unglücklichen Aufprall auf einen parkenden Transporter verletzt worden. Möglicherweise liegt der Kollision ein gesundheitliches Problem zu Grunde. Der verletzte Radler wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell