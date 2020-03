Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Feuer aus dem Motorraum

Warstein (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es am Samstag, gegen 15.55 Uhr, zum Brand eines Wagens an der Hauptstraße in Warstein. Ein Fahrer war wenige Minuten zuvor noch mit dem Wagen unterwegs gewesen. Die kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamten versuchten den Brand mittels Handfeuerlöscher zu bekämpfen, woraufhin die kurz darauf eintreffende Feuerwehr das Feuer dann gänzlich löschen konnte. (reh)

