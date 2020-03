Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unterrichtsausfall an einigen Schulen in Wilhelmshaven wegen eines begründeten Corona-Verdachtsfalles

Wilhelmshaven (ots)

Seitens der Polizei Wilhelmshaven wird eine Meldung der Stadt Wilhelmshaven weitergereicht:

Als vorbeugende Maßnahme bleiben das AWO-Sprachheilzentrum in der Masurenstraße, die Marion-Dönhoff-Schule, die Grundschule Mühlenweg und das Förderzentrum Warthestraße zunächst nur am Montag, 9. März, geschlossen. Für Fragen der Eltern an den betroffenen Schulen besteht ab Montag 08.00h eine Hotline beim Gesundheitsamt Wilhelmshaven, erreichbar unter 04421-161567.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell