Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 06.-08.03.2020

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, 06.03.2020 gegen 21:40 Uhr, wurde in der Bismarckstraße bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 25-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss seinen Pkw führte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, eine Blutprobe wurde erforderlich. Und am Samstag, um 00:45 Uhr wurde ein 22-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Fedderwardergroden kontrolliert. Hier bestand ebenfalls der Verdacht, dass er das Kleinkraftrad unter Einfluss von Drogen führte. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zwei Ermittlungsverfahren gegen die Kraftfahrzeugführer wurden eingeleitet. Fahren unter Alkoholeinfluss Mit 0,64 Promille Alkohol in der Atemluft befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Edo-Wiemken-Str. In Wilhelmshaven. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Fahren ohne Fahrerlaubnis Weil ein 28-jähriger Mann mit einem frisierten Kleinkraftrad unterwegs und wegen der festgestellten Geschwindigkeit nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch das unerlaubte Frisieren erlosch die Betriebserlaubnis und das Kleinkraftrad wurde zudem steuerpflichtig. Diebstahl eines Kupferfallrohrs / Zeugen gesucht In der Straße Dorfmark in Wilhelmshaven-Neuende wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag ein komplettes Fallrohr aus Kupfer vom dortigen Haus abmontiert und entwendet. Etwaige Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 melden. Gartenbank auf Fahrbahn Am Sonntag, 08.03.2020, gegen 01:45 Uhr, musste ein Autofahrer auf der Bismarckstraße, Höhe Haus Nr. 139, eine Vollbremsung einleiten, weil jemand auf der Fahrbahn eine Gartenbank hingestellt hatte. Nur durch dieses Bremsmanöver konnte der Autofahrer ein Zusammenprall mit der Gartenbank verhindern. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Auch hier mögen sich Zeugen bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

