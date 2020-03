Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl/Bönen - Alkoholisiert vom Unfallort abgehauen

Werl/Bönen (ots)

Zu einem verdächtigen Fahrzeug auf der Hammer Straße wurde am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, die Polizei durch einen Zeugen gerufen. Ein blauer Citroen stand am Fahrbahnrand und wies deutliche Spuren eines Unfalls auf. Der 28-jährige Fahrer schlief augenscheinlich und wurde durch die eintreffenden Beamten durch Klopfen an die Scheibe geweckt. Als er die Tür öffnete, kam den Polizisten ein Schwall Alkoholgeruch entgegen. Der durchgeführte Alkoholvortest zeigte 1,2 Promille, der Dortmunder wurde zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin gab er an, auch Drogen genommen zu haben. Das durch den Unfall abgefallene, vordere Kennzeichen konnte an der Kamener Straße in Bönen gefunden werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell