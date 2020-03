Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wiehagen - Über 1,2 Promille

Wickede (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Wickede fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 4 Uhr, in Wiehagen auf. Er fuhr mit seinem Auto mehrfach über die rechte Seitenlinie. Als ihn die Beamten auf der Wickeder Straße kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch in seinem Atem fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,2 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des Wickeder wurde anschließend beschlagnahmt. (reh)

