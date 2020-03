Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Außenlager angegangen

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter durchtrennten zwischen Samstag und Sonntag den Außenzaun eines Geschäftes an der Mercklinghausstraße. Hierdurch gelangten sie auf das Außengelände in dem Gartenutensilien ausgestellt waren. Ob sie gelagerte Ware entwenden konnten, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

