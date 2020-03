Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholisiert Donuts gedreht

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 20:27 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zu einem Parkplatz der Hella an die Rixbecker Straße. Hier hatte ein Mann mit einem VW Touran "Donuts" gedreht. Als sich der Zeuge, vom Sicherheitsdienst der Hella näherte, prallte der Autofahrer mit seinem Fahrzeug heftig gegen eine Bordsteinkante. Dann stoppte er, sammelte die dabei verlorengegangene Radkappe wieder ein und urinierte ungeniert und recht lang mitten auf den Parkplatz. Als der Zeuge ihn ansprach, forderte der offensichtlich alkoholisierte Mann den Zeugen auf noch zwei Bier zu besorgen. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei. Der Touran Fahrer flüchtete daraufhin mit hoher Geschwindigkeit von dem Parkplatz. Den eintreffenden Beamte konnte der Zeuge ein recht genaue Beschreibung des Fahrers und das Kennzeichen des Autos mitteilen. Gegen 21:45 Uhr, konnte eine Streife zwei Personen an der Cappeler Stiftsallee auf einer Parkbank antreffen. Beide konsumierten Alkohol. Bei dem Einen handelte es sich um den Halter des VW Touran. Außerdem passte die Beschreibung des Zeugen genau auf den Mann. Sein Auto wurde von einer weiteren Streife in der Nähe gefunden. Es wies neben der beschädigten Felge weitere, frische Unfallspuren auf. Darum wird von einer bislang noch nicht bekannten Unfallflucht ausgegangen. Der 30-jährige Fahrzeugbesitzer aus Lippstadt machte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 1,54 Promille. Er gab an, nicht gefahren zu sein. Sein Anwalt würde ihn schon "heraus boxen". Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (lü)

