Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fast 3,4 Promille

Wickede (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Wickede befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, die Fröndenberger Straße, um dann nach rechts in die Straße "Am Lehmacker" abzubiegen. Hierbei überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem 36-jährigen Autofahrer aus Wickede, der die Straße "Am Lehmacker" in Richtung Fröndenberger Straße befuhr. Den hinzugerufenen Polizeibeamten fiel der deutliche Alkoholgeruch der Wickederin auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 3,4 Promille. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe einem Krankenhaus zugeführt. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Der entstandene Sachschaden durch den Verkehrsunfall wird auf 7.500 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell