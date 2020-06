Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pannenhelfer betrunken

Statt seine Partnerin zur Arbeit zu bringen endete für einen jungen Mann die Fahrt mit einer Blutentnahme und dem Verlust des Führerscheins

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 8.30 Uhr blieb der Seat einer 18jährigen Frau nach einem Motorschaden in der Ulmer Kienlesbergstraße stehen. Durch den Defekt hatte das Fahrzeug über eine längere Strecke Öl verloren. Dieses musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sicherte die Reinigungsmaßnahmen ab. Während der Seat der Frau durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde, verständige die Frau ihren Lebensgefährten. Dieser erklärte sich bereit, sie von der Pannenstelle weg zur Arbeit zu bringen. Kurz nach dessen Eintreffen in der Kienlesbergstraße fiel der Streife bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Den schob er auf den Genuss einer größeren Menge Alkohol in der vergangenen Nacht. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Statt seine Partnerin mitzunehmen, musste er seinen Fiat stehen lassen und die Streife zum Polizeirevier Ulm-West begleiten. Dort wurde bei dem 30jährigen Mann eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Wie seine Partnerin letztendlich zur Arbeit kam ist hier nicht bekannt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1089335, 1091628)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell