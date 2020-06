Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei die Vorfahrt genommen

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin eines Audis stellten sich nach einer Kontrolle eines Audis als fahruntüchtig heraus.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr befuhr eine Streife des Polizeireviers Ulm-West auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht die Ulmer Haßlerstraße in Richtung B311. Plötzlich bog aus der St.-Barbara-Straße ein Audi nach rechts in die Haßlerstraße ab und nahm des Streifenwagen die Vorfahrt. Der am Steuer sitzende Polizist konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und gleichzeitiges Ausweichen verhindern. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36jährige Fahrer deutlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Ulm-West begleiten. Seine 34jährige Beifahrerin erklärte sich spontan bereit, mit dem Audi des Fahrers zum Polizeirevier Ulm-West zu fahren. Sie wollte den Mann von dort nach Ende der Ermittlungen mitnehmen. Dort eingetroffen kam ihr Verhalten den Beamten komisch vor. Daraufhin wurde auch bei ihr ein Drogentest durchgeführt. Dieser ergab, dass auch sie unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Auch sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Während der Mann wegen der Straßenverkehrsgefährdung seinen Führerschein gleich abgeben musste, erwartet die Frau nun ein Fahrverbot. Den Einsatz, zu dem die Streife unterwegs war, musste eine andere Streifenwagenbesatzung übernehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1091902, 1092395)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell