Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal, 16.05.2020, 18:00 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Landau (ots)

In den frühen Abendstunden des 16.05.2020 befuhr ein 26 jähriger Motorradfahrer die B48 im Wellbachtal von Hofstätten in Richtung Rinnthal. Beim Einfahren in eine Rechtskurve, berührte eine Fußraste die Fahrbahn. Durch den folgenden Sturz zog sich der Fahrer schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

