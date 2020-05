Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 16.05.20, 14:30-18:00 Uhr - Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

In den Mittagsstunden des 16.05.2020 ereignete sich in der Rudolf von Habsburg Straße in Landau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stand das Fahrzeug des Geschädigten am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugfront und entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

