Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Flächenbrand durch Pollenflug

Kuhardt (ots)

Eine Fläche von etwa 20 qm und mehrere kleine Grünflächen gerieten am Samstagnachmittag hinter dem Anglersee in Kuhardt in Brand. Grund für den Flächenbrand war wohl die Selbstentzündung durch Pollenflug. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim konnten den Brand löschen. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

