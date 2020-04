Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Kabel und Metall gestohlen +++ Baugeräte entwendet +++ Rollerfahrer stürzt- Beteiligter flüchtet - Zeugen gesucht +++ Pakete verloren +++ Reifen zerstochen +++

Friedberg (ots)

>Rosbach: Kabel und Metall gestohlen

Zwischen Freitag (27. März) 15 Uhr und Montag (30. März), 06 Uhr entwendeten Straftäter aus einer Lagerhalle im Bornweg in Nieder-Rosbach mehrere Kabelrollen sowie Altmetall. Wie sich die Einbrecher Zutritt verschafft hatten, ist bislang nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen besitzt das Diebesgut einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel: 06031/6010 entgegen.

>Bad Vilbel: Baugeräte entwendet

Unbekannte schlugen zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 02.30 Uhr die Heckscheibe eines am Bahnhofsplatz abgestellten Mercedes Vito ein. Aus diesem entwendeten sie mehrere Baugeräte der Marke Hilti in einem Gesamtwert von knapp 5.000 Euro.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern der Polizei Bad Vilbel (Tel. 06101/54600) in Verbindung zu setzen.

>Bad Nauheim: Rollerfahrer stürzt- Beteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Am Dienstag befuhr gegen 12.50 Uhr ein 15-jähriger Bad Nauheimer mit seinem Motorroller die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Pizzeria fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich ein silberner Audi vom Fahrbahnrand los und kollidierte mit dem Mofa. Der 15-Jährige kam daraufhin zu Fall. Der PKW fuhr wohl einfach weiter, ohne sich um den durch den Sturz leicht verletzten Rollerfahrer zu kümmern.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und fragt nach möglichen Zeugen.

Wer konnte den Zusammenstoß beobachten, Hinweise zur Identität des Autofahrers (m/w/d) machen oder das Kennzeichen des PKW ablesen? Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Friedberg unter Tel: 06031/6010 entgegen.

>Butzbach: Pakete verloren

Am Montag, 23. März verlor ein Auslieferungsfahrzeug in der Hauptstraße in Pohl-Göns gegen 10.30 Uhr mehrere Pakete. Dies bemerkte die Fahrerin jedoch erst wenige Minuten später. Obwohl sie daraufhin die zurückgelegte Fahrtstrecke nochmals abfuhr, um nach den abhanden gekommenen Warensendungen zu suchen, waren diese nicht mehr auffindbar. Die Ermittler der Polizei Butzbach gehen derzeit davon aus, dass diese durch eine unbekannte Person aufgehoben-, und nicht zurückgegeben wurden. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fundunterschlagung ein.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Butzbach, Tel: 06033/70430.

>Bad Nauheim: Reifen zerstochen

Die Bereifung eines grauen Audi beschädigte ein bisher Unbekannter zwischen Sonntag, 23.40 Uhr und Montag gegen 06 Uhr. Im Tatzeitraum zerstach der Täter den vorderen, linken Pneu und verursachte so einen Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang erbitten die Ermittler des Polizeipostens Bad Nauheim unter 06032/91810.

