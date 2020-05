Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsunfallflucht

Bellheim (ots)

Zu einem Schaden von etwa 400 Euro und einer anschließenden Unfallflucht kam es am Samstagmorgen in der Hauptstraße in Bellheim. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr ein in der Hauptstraße in Bellheim abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheimi@polizei.rlp.de entgegen.

