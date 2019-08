Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schatz, kannst du mich abholen?

Kaiserslautern (ots)

Eine 56-Jährige holte in der Nacht zu Donnerstag ihren betrunkenen Ehemann in der Turnerstraße ab. Laut Aussagen kam es während der Heimfahrt zu Streitigkeiten zwischen den Eheleuten, wobei angeblich der 61-jährige Mann ins Lenkrad seiner Frau griff. Die 56-Jährige kam leicht von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau jedoch die Fahrt fort. Blöd gelaufen: Der Besitzer des geparkten Autos beobachtete den Unfall und konnte kurze Zeit späte das Verursacherfahrzeug in der Nähe feststellen. Im Anschluss stattete die Polizei dem Ehepaar einen Besuch ab. Hierbei gab die Frau die Tat zu, der Mann konnte sich an keinen Unfall erinnern. Kein Wunder bei 1,42 Promille. Es wird ermittelt.

