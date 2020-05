POL-PDLD: Unfallflucht L549 Kandel

Polizeidirektion Landau

Am Freitag, dem 15.05.2020, um 08.55 Uhr, kam es auf der L549 zwischen Kandel und Rheinzabern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In Höhe der Anschlussstelle zur A65 Kandel-Mitte musste der Fahrer des Fahrzeugs in Fahrtrichtung Rheinzabern seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen und zog sein Fahrzeug hierbei etwas nach links über die Mittellinie. Der entgegenkommende LKW-Fahrer streifte ihn aufgrund dessen beim Vorbeifahren. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer werden an die Polizeiinspektion Wörth unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de erbeten.

