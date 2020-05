Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Während des Einkaufs PKW beschädigt

Edenkoben (ots)

Für ca. 45 min. parkte gestern (14.05.) zw. 10:50h - 11:35h eine Frau ihren silbernen PKW Renault Kombi auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes zum Einkauf. Als sie zurückkehrte fand sich hinten rechts an ihrem Fahrzeug ein frischer Unfallschaden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in die nebenan gelegene Parklücke beschädigte ein PKW Fahrer den Wagen der Frau. Eventuell könnte ein weißer Kombi an dem Unfall beteiligt sein??? Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

