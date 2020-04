Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug fährt frontal an Hauswand

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem PKW, einem VW Passat, ungebremst in eine Hauswand. Der Mann war in Altlußheim auf der Rheinhäuser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, fuhr im Einmündungsbereich Rheinhäuser / Hauptstraße geradeaus weiter und kollidierte mit der Hauswand. Die genauen Hintergründe des Unfallherganges sind Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim, der den Unfall aufgenommen hat. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und konnte erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs geöffnet hatte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortsdurchfahrt in Altlußheim musste ca. anderthalb Stunden für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden.

