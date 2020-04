Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach

Rhein-Neckar-Kreis

Motorradfahrer stößt mit entgegenkommenden PKW zusammen

schwer verletzt

Einsatz Rettungshubschrauber

Heiligkreuzsteinach (ots)

Der 56-jährige Yamaha-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr in Heiligkreuzsteinach auf der L 535 hinter einem anderen Motorrad in Richtung Schönau hinterher, als dieser in einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden PKW seine Geschwindigkeit verlangsamen musste. Der 56-jährige erkannte die Situation zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wodurch er zu Fall kam und in die Seite des entgegenkomenden Ford rutschte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war die L 535 für ca. 90 min voll gesperrt.

