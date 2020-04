Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug beim Parken beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr konnte ein Zeuge einen Verkehrsunfall beobachten, bei dem ein etwa 40-50 Jahre alter Mann mit seinem grauen VW-Passat einen geparkten schwarzen Renault-Laguna touchierte, sich anschließend den Unfallschaden anschaute und sofort davonfuhr. Der Zeuge setzte die Fahrzeugeigentümerin in Kenntnis, als diese aus einem Lebensmittelladen vom Einkaufen zurückkam. Der Zeuge beschrieb den geflüchteten Fahrer mit einer Körpergröße von etwa 180 cm. Er trug einen grauen Anzug. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

