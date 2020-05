Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl am Erdbeerstand

Bellheim (ots)

Ein Schaden in Höhe von 100 EUR ist das Resultat eines sogenannten Trickdiebstahls am Mittwoch gegen 11.45 Uhr im Waldstückerring. Zwei Männer hatten sich zum dortigen Erdbeerverkaufsstand begeben und zwei Schalen Erdbeeren bestellt. Zudem bat einer der beiden Männer um den Wechsel eines 100 EUR - Scheins. Just in dem Moment als die Verkäuferin das Wechselgeld aushändigen wollte, wurde sie von einem der beiden Männer abgelenkt und legte das Geld auf den Tisch. Der zweite Täter nahm nun den 100 EUR - Schein sowie das Wechselgeld an sich. Letztlich hatten die beiden Männer das Interesse an den Erdbeeren verloren und verließen die Örtlichkeit mit einem schwarzen, älteren Auto, möglicherweise der Marke Opel. Die Verkäuferin bemerkte erst im Nachgang das Fehlen des Geldes. Ein Tatverdächtiger war ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, hatte schwarze kurze Haare und trug ein schwarzes Oberteil. Der zweite Mann war ca. 55 Jahre alt, ca.185 cm groß, und ebenfalls dunkel bekleidet. Beide Personen hatten bei der Tatausübung auch den vorgeschriebenen Mundschutz getragen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheimi@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07174-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell