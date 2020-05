Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht am Kreisverkehrsplatz

Wörth am Rhein (ots)

Am Montag, dem 11.05.2020, um 14.35 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Maximiliansau, um am Kreisverkehrsplatz bei der JET-Tankstelle in die Straße am Kühgrunddamm abzubiegen. Ein aus Richtung Maximilianstraße entgegenkommendes Auto, vermutlich ein schwarzer Opel, missachtete an der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz die Vorfahrt des erstgenannten Fahrzeugs, das ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch geriet es nach links von der Fahrbahn ab und beschädige eine Richtungstafel, die aus dem Boden gerissen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des schwarzen Opel flüchtete in Richtung Wörth. Hinweise zu dem Fahrzeug, oder dem Fahrer werden an die Polizeiinspektion Wörth unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell