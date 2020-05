Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag im Kreuzungsbereich Kriegsstraße / Rüppurrer Straße, bei dem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machten. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf fast 5.000 Euro geschätzt.

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 45-Jahre alte Citroen-Fahrerin die Fritz-Erler-Straße in Richtung Rüppurrer Straße. Auf Höhe der Kriegsstraße zeigt die dortige Lichtzeichenanlage laut Angaben der Frau grün, sodass sie in den Kreuzungsbereich der Kriegsstraße einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 73-Jahre alter VW-Fahrer die Kriegsstraße in östliche Richtung und kreuzt die Fahrtrichtung der Frau. Laut den Angaben des Mannes war die für ihn anzeigende Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass er ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es hierauf zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben bei dem Unfall alle Beteiligte unverletzt.

Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahm des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell