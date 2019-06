Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, den 13.Juni 2019, um 15.30 Uhr und Freitag, den 14.Juni 2019, um 02.30 Uhr kam es im Krähenweg zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter bohrten ein Loch in den Tank eines LKW und zapften so Diesel ab. Da ein großer Teil Diesel in das umliegende Erdreich und in die Kanalisation sickerte, musste die Feuerwehr, das technische Hilfswerk und eine Reinigungsfirma hinzugezogen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

