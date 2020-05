Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen, 16.05.20, 09:45 Uhr - Dachhaie

Landau (ots)

In den Morgenstunden des 16.05.2020 erschienen bei einer Frau in der Spanierstraße in Essingen drei Männer mit einem hellblauen Transporter und boten eine Reparatur der Dachrinne an. Während des Gesprächs begannen die Männer auf das Vordach zu klettern und an der Dachrinne Arbeiten durchzuführen. Trotz mehrfacher Aufforderung die Arbeiten einzustellen, wurden diese fortgeführt. Im Anschluss erfolgte die Forderung eines Betrages von 1080 EUR für die Reparatur. Die Zahlung wurde daraufhin verweigert, da kein Auftrag erfolgt war.

