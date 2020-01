Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Elztal: Beifang bei Fahndungskontrollen

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer Fahndungskontrolle deckten Polizeibeamte -quasi ganz nebenbei- andere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf. Gestern Abend, am 20.01.2020, gingen an einer Kontrollstelle, in der Dunkelheit, die eigens zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen errichtet wurde, mehrere Verkehrsteilnehmer "ins Netz", die beanstandet werden mussten. Unter anderem musste auch ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden, der mit über einem Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

