Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch bei Fensterbaubetrieb + Vandalismus an der Stadtkirche + Tabakwaren bei Einbruch in Discounter entwendet ++

Rotenburg (ots)

++ Einbruch bei Fensterbaubetrieb ++

Rotenburg. In der Freitagnacht kam es bei einem Fensterbaubetrieb im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch-West zu einem schadensträchtigen Einbruch. Unbekannte Täter hebelten eine Zugangstür auf und entwendeten neben hochwertigem Werkzeug auch einen weißen Transporter des Types MAN TGE. Der Transporter ist mit einem orange-schwarzem Logo und schwarzer Schrift bedruckt. Zeugenhinweise sind unter der Rufnummer 04261-9470 erbeten.

++ Vandalismus an der Stadtkirche ++

Rotenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden diverse kunstvoll gearbeitete Buntglasscheiben an der Stadtkirche Rotenburg eingeschlagen. Die Küsterin musste am Samstagmorgen feststellen, dass mehrere Fenster im Bereich des Chorraumes/Altares eingeschlagen wurden, teilweise waren die Fenster komplett aus dem Rahmen gedrückt worden. Aufgrund der Spurenlage ist nicht auszuschließen, dass die Täter sich bei der Sachbeschädigung verletzt haben. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Hinweise auf verdächtige Personen, möglicherweise mit Schnittverletzungen nimmt die Wache Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470 entgegen.

++ Tabakwaren bei Einbruch in Discounter entwendet ++

Gnarrenburg. Samstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Hindenburgstraße in Gnarrenburg einen Einbruch fest. Unbekannte hatten sich durch Heraushebeln einer bodentiefen Scheibe Zutritt zum Markt verschafft und neben Elektroartikeln diverse Tabakwaren entwendet. Den Tätern gelang es unerkannt zu flüchten, Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bremervörde unter der Rufnummer 04761-99450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Patrick Hoeft

Telefon: 04261/947-0

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell