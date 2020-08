POL-ROW: ++ Sechs Menschen bei Unfall auf der L 130 verletzt ++ Limonadendiebe bleiben ohne Beute ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Sechs Menschen bei Unfall auf der L 130 verletzt

Ramshausen. Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der L 130 sind am Mittwoch gegen 16.30 Uhr sechs Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 60-jährige Fahrer eines mit vier weiteren Personen besetzten VW Golf während der Fahrt einen Hustenkrampf bekommen. Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 23-jährige Autofahrerin versuchte mit ihrem VW Golf dem Wagen nach links auszuweichen. Nach einer seitlichen Kollision dreht sich das Auto der Frau um die eigene Achse und schleuderte in den Seitenraum. Auch der Golf des 60-Jährigen landete neben der Fahrbahn. Der Unfallverursacher, seine vier Insassen und die Fahrerin des VW Golf zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Limonadendiebe bleiben ohne Beute

Rotenburg. Der Durst bei der sommerlichen Hitze scheint unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch dazu angetrieben zu haben, in den Getränkebereich des Edeka-Marktes an der Verdener Straße einzudringen. Mithilfe des Blitzableiters stiegen die Unbekannten zunächst über einen Holzzaun. Dann versuchten sie eine Kiste Limonade über den Zaun zu heben. Weil das misslang, ließen sie die Kiste zurück. Ob sie trotzdem etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

