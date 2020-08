Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit Folgen ++ Seniorin in Drogerie bestohlen ++ Milchautomat in der Milchtankstelle aufgebrochen ++ Bei der Verkehrskontrolle - Bekiffter Autofahrer beleidigt Polizisten ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Folgen

Zeven. Bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße ist eine 78-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17.30 Uhr mit ihrem Mercedes nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollen. Ein nachfolgender 45-jähriger Mann erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem VW Multivan auf den Wagen der Frau auf. Die 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund elftausend Euro.

Seniorin in Drogerie bestohlen

Visselhövede. Am Dienstagvormittag ist eine 91-jährige Frau in einem Drogeriemarkt an der Wiesenstraße von Taschendieben bestohlen worden. Die Frau hatte zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in dem Geschäft eingekauft und ihr Portemonnaie in einer Handtasche bei sich. Unbemerkt erbeuteten die Unbekannte die Geldbörse, in der sich neben Bargeld und dem Personalausweis auch eine Bankkarte mit der dazugehörigen PIN befand. Damit gingen die Diebe auf direktem Weg zum nächsten Bankautomaten und hoben Geld der Bestohlenen ab.

Milchautomat in der Milchtankstelle aufgebrochen

Tarmstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in die "Milchtankstelle" an der Hepstedter Straße eingedrungen. In der Nacht zum Sonntag setzten die Unbekannten zuerst eine Überwachungskamera außer Betrieb und brachen dann einen Verkaufsautomaten auf. Mit dem Münzgeld machten sie sich aus dem Staub.

Bei der Verkehrskontrolle - Bekiffter Autofahrer beleidigt Polizisten

Bremervörde. Ein 36-jähriger Autofahrer hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle beleidigt. Die Beamten stoppten den Ford Ka des Mannes gegen 8.30 Uhr in der Industriestraße. Schnell erkannten sie, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift zu stehen schien. Später räumte der Mann den Konsum von Marihuana ein. Im Verlauf der Kontrolle wurde der 36-Jährige immer aggressiver und beschimpfte die Polizisten. Seine unangebrachten Reaktionen halfen ihm aber nicht. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Verfahren wegen der Drogenfahrt und der Beleidigung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell