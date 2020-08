Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Bobbycar aus Vorgarten geklaut ++ Abo-Falle am Telefon ++ Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Aldi-Parkplatz am Vahlder Weg ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach möglichen Unfallzeugen. Zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr hatte der Fahrer eines schwarzen VW Golf sein Fahrzeug vor dem Markt abgestellt. Dann ging der Mann zum Einkaufen. In diesem Zeitraum dürfte der Fahrer eines anderen Autos beim Ein- oder Ausparken mit dem Golf des Geschädigten kollidiert sein. An dem Golf wurden später Beschädigungen und hellblaue Lackanhaftungen gefunden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Bobbycar aus Vorgarten geklaut

Rotenburg. Unbekannte haben am Sonntagmittag in der Brandenburger Straße ein pinkfarbenes Bobbycar gestohlen. Das kleine, mit Schmetterlingen und Blumen beklebte Spielgerät stand im Vorgarten eines Wohnhauses. Zwischen 12 Uhr und 13.20 Uhr nahmen es die Täter einfach mit. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Abo-Falle am Telefon

Sittensen. Eine 70-jährige Frau ist auf ein betrügerisches Telefon-Gewinnspiel hereingefallen. Bereits im Juni hatte die Frau arglos daran teilgenommen. Schnell stellte sich heraus, dass sie dabei angeblich ein Zeitungsabonnement abgeschlossen hatte. Trotz sofortiger schriftlicher Kündigung erhielt die Seniorin jetzt per E-Mail die Rechnung eines Inkassobüros für das Abo. Knapp zweihundert Euro soll sie für die telefonische Bestellung bezahlen. Das tat die Frau nicht und erstattete eine Strafanzeige.

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Straße Großer Platz ist eine 29-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag verletzt worden. Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Neue Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Der 65-jährige Fahrer eines Jeeps erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei zog sich die Frau im Golf leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 Euro.

