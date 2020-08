Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Baustellencontainer ++ Einbruch in die Milchtankstelle ++ Drogenfahrt am Sonntagabend ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Baustellencontainer

Selsingen. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in einen Baustellencontainer an der Straße Zur Sandkuhle eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zunächst die Tür des Werkzeuglagers auf und luden dann hochwertige Maschinen in eine Schubkarre. Damit transportierten sie ihre Beute ab. Die Schubkarre nahmen die Täter später auch noch mit.

Einbruch in die Milchtankstelle

Elsdorf. Unbekannte Täter haben der "Milchtankstelle" an der Langen Straße in der Nacht zum Sonntag einen Besuch abgestattet. Sie drangen in die Gartenlaube ein und hebelten dort einen Milchautomaten auf. Mit einer Geldkassette mit Bargeld machten sie sich aus dem Staub.

Drogenfahrt am Sonntagabend

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend einen 31-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen in der Albrecht-Thaer-Straße unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Während der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Deshalb musste der Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell