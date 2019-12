Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 04.12.2019 Birkenbeul -Diebstahl von Altmetall-

Birkenbeul (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, kam es in Birkenbeul OT Weißenbrüchen zu einem Altmetalldiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Laufe des Tages von einem frei zugänglichen Lagerplatz an der Höhenstraße ca. 2 - 3 Tonnen Altmetall. Es handelte sich hierbei u.a. um mehrere Lauf- und Leiträder einer Laderaupe (Kettenlader). Zum Abtransport der Beute wurde vermutlich ein weißer Transporter benutzt.

