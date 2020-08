Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei unterbindet Streitigkeiten zwischen Großfamilien ++

Rotenburg (ots)

Polizei unterbindet Streitigkeiten zwischen Großfamilien

Rotenburg. Gleich mehrere Streifenbesatzungen, zum Teil von benachbarten Dienststellen, musste die Rotenburger Polizei zur Bereinigung von privaten Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien libanesischer und irakischer Herkunft einsetzen. Nachdem es bereits am frühen Abend im Diakonieklinikum zu Auseinandersetzungen zwischen Familienangehörigen gekommen war, drohte etwas später die Lage an einem Mietshaus an der Harburger Straße zu eskalieren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Mitglieder einer Familie eine Wohnung verlassen, als sie von mit Schaufeln und anderer Werkzeugen bewaffneten Angehörigen der anderen Familie angegriffen worden seien. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte boten sich den Beamten tumulthafte Zustände. Sie mussten bis zu fünfzig Menschen voneinander trennen und einen großräumigen Platzverweis erteilen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ließ sich vor Ort nicht abschließend klären. Es soll sich jedoch um zivilrechtliche Streitigkeiten gehandelt haben. Der Polizei gelang es die Situation vor Ort zu befrieden. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

