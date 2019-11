Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Brot ging in Rauch auf

Georgsmarienhütte (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag gegen 04:40 Uhr in die Gerberstraße alarmiert. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte, sie konnten Brandgeruch wahrnehmen. Die Feuerwehr brach die betroffene Wohnung auf und fand eine hilflose 25-Jährige. Die junge Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle für den Rauch war ein Backofen, in dem Brot anbrannte. Die Frau war während der Zubereitung eingeschlafen. Die Feuerwehr schaltete den Ofen aus und und brachte das Brot nach draußen. Anschließend wurde die Wohnung belüftet.

